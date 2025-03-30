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Tivoli Audio Boutique. Маленькая. Но по 150.


30.03.2025 13:31

 

 

Новинка в ассортименте Tivoli Audio – активная настольная акустическая система Boutique. Колонка выполнена в традиционном для производителя ретро-стиле и является, по сути, уменьшенной копией фирменного беспроводного громкоговорителя Model Two Digital.

 

У Boutique та же отделка – с натуральным деревом и металлом – но корпус в два раза меньше, чем у Model Two Digial. Меньше и мощность, что неудивительно. К сожалению, тяга к миниатюризации вылилась и в сокращение функционального набора: новинка, увы, не поддерживает стриминг через Wi-Fi – только через Bluetooth. На задней панели устройства находится разъём 3,5 мм Aux для проводного подключения к аналоговым источникам. Там же (а не на передней панели, как у «старшей» модели) расположен и элемент управления громкостью воспроизведения. Зато есть сразу два зарядных порта USB: USB-C и USB-A; они находятся на верхней панели колонки. Поэтому Boutique можно использовать ещё и для подзарядки, например, смартфонов.

 

Конструкцией Boutique не предусмотрен аккумулятор: колонка всегда должна быть подключена к сети электропитания. Динамик – один, трёхдюймовый полнодиапазонный, с АЧХ 20 Гц – 20 кГц; мощность встроенного усилителя составляет 10 Вт (напомним: Model Two Digital оснащается твитером 0,75” и широкополосным драйвером 3”; усилитель – в два раза мощнее). Зато Boutique – самая дешёвая активная акустическая система в ассортименте Tivolio Audio – она стоит 150 долларов США, тогда как Model Two Digital обойдётся в 400. Отделка обеих колонок одинаковая: корпус с панелями из ореха и металлическая фурнитура под золото, белый корпус с серебристыми металлическими деталями (включая решётку-гриль), полностью чёрный вариант. В продаже новинка появится через месяц-полтора.

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