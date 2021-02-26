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Tivoli Audio c AirPlay 2


26.02.2021 15:16

 

Компания Tivoli Audio объявила об интеграции с Chromecast и Apple AirPlay2.

 

Аудиосистемы Tivoli Music System Home второго поколения – они относятся к устройствам класса «всё-в-одном» – теперь поддерживают потоковые технологии Google Chromecast и Apple AirPlay2.

 

Music System Home представляет собой компактный громкоговоритель, оснащаемый четырьмя динамиками, встроенным FM-/DAB+ тюнером и проигрывателем компакт-дисков. Его можно подключить к другим имеющимся в доме аудио-видео устройствам, например, телевизору. Имеется поддержка Bluetooth, потоковых сервисов Spotify, Deezer, Tidal; предусмотрена возможность голосового управления (Amazon Alexa). Система выпускается в трёх цветовых вариантах: серый в ореховом корпусе, серый с белым, полностью чёрный.

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