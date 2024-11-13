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Тянем-потянем: новое достижение LG Display


13.11.2024 12:10

 

 

О растягиваемых дисплеях говорят давно, подобными разработками занимаются многие производители; в частности, ещё летом 2021 года о создании такого дисплея на базе OLED-технологии объявила компания Samsung, а в июне 2023 года мы писали о получивших высокую оценку экспертов исследованиях LG.

 

На днях LG Display заявила о создании дисплея, который может растягиваться и увеличивать свою площадь на 50%. Это беспрецедентный результат, ранее недостижимый. Напомним, рекордом двухлетней давности является 12-дюймовая RGB microLED панель LG с заявленной плотностью 100 пикселей на дюйм, растягиваемая на 20%. Усовершенствованный продукт – того же размера, с той же плотностью пикселей. Новые свойства достигнуты благодаря использованию специального материала на базе силикона – он применяется для изготовления контактных линз.

 

В LG Display заявляют, что новые дисплеи ещё и более надёжны и долговечны. Панель «можно растягивать более 10000 раз, при этом изображение будет оставаться таким же чётким – даже если дисплей используется в условиях значительных перепадов температуры».

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