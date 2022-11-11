Тяни, крути и складывай

11.11.2022 10:45

Телефонами со складными дисплеями, телевизорами, сворачивающимися в рулон, когда в них нет необходимости, и мониторами, которые легко сгибаются под разными углами, уже никого не удивишь. Всё это может делать и новый дисплей, созданнный в LG. А ещё его можно растягивать.

Прототип – 12-дюймовый дисплей, сделанный из силикона, который используется для изготовления контактных линз. Источники света – микросветодиоды. Разрешение экрана – 100 пикселей на дюйм: такое же, как у большинства ТВ и компьютерных мониторов и дисплеев. Диапазон цветов: Full RGB. Провода внутри дисплея имеют S-образную форму, что позволяет им проводить электричество даже при растяжении или сжатии. Дисплей можно растянуть на дополнительные 20% от его первоначальной длины (то есть на дополнительные 5 см).

Изобретению, благодарить за которое следует инженеров компании LG Display, можно найти применение и в тех областях, что упомянуты выше, и при разработке носимых устройств. Дисплей можно будет прикреплять к изогнутым поверхностям: конструктивным элементам автомобилей и самолетов, к предметам мебели и др. До запуска новинки в массовое производство ещё далеко, но LG Display не собирается останавливаться на достигнутом.



