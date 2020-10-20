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«Тёмная звезда» Elite ProAV


20.10.2020 14:35

 

 

В модельном ряду Elite ProAV появилась новая серия проекционных экранов Saker Tab-Tension DarkStar UST. Это моторизованные потолочные экраны из полотна, эффективно отражающего яркий свет.

 

Буквы UST в названии серии означают, что экраны предназначены для использования с ультракороткофокусными проекторами. Используемый материал DarkStar UST поглощает 95 процентов верхней и боковой засветки. Как утверждает производитель, контрастность таких экранов в 100 раз выше по сравнению с экранами из стандартного матового белого полотна.

 

Благодаря своим свойствам экраны Saker Tab-Tension DarkStar UST подходят для использования в помещениях, где полное затемнение невозможно, например, в конференц-залах, переговорных, учебных классах и аудиториях и пр. В нерабочем состоянии экран сворачивается и прячется в кожух, установленный в потолке или на стене. Экраны выпускаются в двух модификациях: с диагональю 100 и 120 дюймов; соотношение сторон 16:9.

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