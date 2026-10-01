Точно по оси

01.10.2026 12:03

Monitor Audio Group анонсировала выпуск фирменной стойки для полочной акустики.



Новинка под названием Axis представлена в трёх вариантах – высотой 500, 600 и 700 мм. Конструкция стойки состоит из металлической верхней панели с резиновым изолирующим ковриком, предназначенной для установки колонки, и фанерного основания с закруглёнными углами; верхнюю и нижнюю части соединяет полая центральная стойка из металла – её можно засыпать специальным наполнителем (производитель рекомендует использовать для этих целей акустический демпфер Blok IsoFill).



В комплект поставки входят четыре стальных хромированных шипа для установки на твёрдые поверхности. Дополнительно можно приобрести диски Blok Floor Guard – они защищают полы и обеспечивают дополнительную изоляцию. Варианты отделки стойки Axis: матовый чёрный с основанием из фанеры, окрашенной в цвет «чёрный ясень» или матовый белый с основанием цвета «натуральный ясень».