Точные измерения с Norsonic Nor283

11.04.2024 12:52

Компания Norsonic выпустила новую колонку. Nor283 – акустическая система с корпусом-додекаэдром, предназначенная для точных акустических измерений. Новинка – усовершенствованная версия модели Nor276, меньшего размера и более лёгкая. Выходная мощность колонки: 123 Дб LW.



Акустическая система Nor283 рассчитана на использование в комплекте с фирменными усилителями мощности Nor282 или Nor280. Усилители, в свою очередь, защищают динамик от нежелательных высокочастотных и низкочастотных составляющих, которые могут повлиять на чистоту измерений.



Nor283 способна работать на максимальной мощности более часа. Корпус колонки установлен на стойку-трипод, позволяющую с высокой точность выбрать местоположение громкоговорителя, необходимое для проведения измерений. Динамики защищены стальными грилями. При необходимости колонку можно перевернуть вверх ногами и подвесить к потолку безэховой камеры, если этого требуют условия теста.



