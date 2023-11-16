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«Тогдашний» дизайн и нынешние технологии


16.11.2023 15:49

 

 

Компания Pro-Ject анонсировала новую линейку фирменных устройств, в которых прорывные для своего времени дизайнерские находки сочетаются с современными технологическими решениями. Первая модель из новой серии – проигрыватель виниловых дисков Perspective Final Edition.

 

За основу взяли «вертушку» 6.9 Perspective, выпускавшуюся с 1999 года. Для производителя она стала настоящим прорывом: после коммерчески очень успешных недорогих моделей Pro-Ject 1 и 2 компания вышла в High End сегмент и смогла завоевать популярность и среди потребителей с высоким достатком. Инженеры Pro-Ject добавили суб-шасси, развязанное с основной конструкцией, и три регулируемые пружины, которые предотвращают передачу нежелательных вибраций на иглу. Дополнительная изоляция достигается благодаря регулируемым по высоте алюминиевым шипам. Двигатель – двухскоростной, с электронным переключателем. Картридж – Ortofon 2M Bronze (его розничная цена в Великобритании – 365 фунтов стерлингов). В комплект поставки входят пылезащитная крышка и именное свидетельство о собственности; дополнительно можно попросить приклеить на основание проигрывателя табличку с серийным номером.

 

Perspective Final Edition будет выпущена ограниченной партией (всего 400 устройств) и поступит в продажу до конца ноября; правда, купить её можно будет только в Великобритании. Созданием новой серии современный Pro-Ject «отдаёт дань уважения выдающемуся прошлому» бренда. Выпуском современных версий компания планирует завершить производственный цикл своих самых успешных моделей.

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