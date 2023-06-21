Только для ваших ушей: Denon PerL

21.06.2023 00:19

И снова о беспроводных наушниках-«вкладышах», что не удивительно — летом таких новостей всегда становится больше… На этот раз новинку, наушники PerL, представила компания Denon. Особенность PerL (от Personalised Listening, дословно «персонализированное прослушивание») – в технологии AAT (Adaptive Acoustic Technology), которая создаёт собственный аудиопрофиль пользователя, соответствующий особенностям его слуха и восприятия звуков.



Новая линейка состоит из двух моделей: обычной PerL и премиальной PerL Pro. Руководитель компании Masimo, в которой разработали технологию AAT, говорит, что «эпоха звука, который подходил бы всем без исключения, прошла». Наушники PerL автоматически определяют, какое именно звучание будет оптимальным для их носителя, ведь слуховые особенности каждого человека индивидуальны. «Тюнинг» осуществляется на базе измерений отоакустической эмиссии – звука, генерируемого в наружном слуховом проходе колебаниями наружных волосковых клеток улитки (части внутреннего уха, воспринимающего и распознающего звуки). Этот звук анализируется с целью определить, насколько слух обладателя наушников чувствителен к тем или иным частотам, после чего искусственный интеллект адаптирует звучание Denon PerL соответствующим образом.



Denon PerL Pro поддерживают технологии Qualcomm AptX Lossless и Dirac Virtuo, а также кодеки aptX Adaptive, aptX Classic, AAC и SBC. Функция двустороннего multipoint-подключения позволяет подключать наушники одновременно к нескольким источникам аудиосигнала. В модели попроще этой функции нет, как нет и поддержки пространственного звучания. Аккумулятор PerL Pro рассчитан на восемь часов автономной работы, или 32 часа с учётом зарядки в футляре (подключение USB-A – USB-C). Пяти минут быстрой зарядки хватает на час работы. Показатели стандартной модели: шесть часов и 24 часа соответственно. Обе модели – с активным шумоподавлением; предусмотрен «социальный» режим, в котором наушники пропускают звуки извне; при этом в PerL Pro восемь микрофонов, а в стандартных PerL – только четыре. Пока наушники Denon PerL Pro и PerL продаются только в США, купить их можно через сайт производителя. В Европе новинка появится ближе к осени.