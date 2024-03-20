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Тонармы Pro-Ject Evo AS


20.03.2024 12:53

 

 

Тонармы Pro-Ject серии Evo AS изготавливаются в трёх вариантах: длиной 9, 10 или 12 дюймов. Они оснащены S-образной алюминиевой трубкой со съёмным шеллом с SME-креплением.

 

Опора тонармов – карданного типа, на четырёх инвертированных подшипниках класса точности ABEC 7. Подшипники сделаны из стали и отличаются высокой прочностью и долговечностью. Блок подшипников находится внутри алюминиевого корпуса, внешнее кольцо блока – открытое: так устраняются нежелательные резонансы. Демпфирована и S-образная трубка, и противовес тонарма – он защищён от вибраций специальной полимерной вставкой TPE – и подъёмный механизм. Трубка фиксируется одним винтом, что позволяет вращать её и легко регулировать угол азимута. Высоту тонарма также можно плавно менять, ослабив два установочных винта.

 

Гибкий внутренний кабель тонарма – с проводником из бескислородной меди высокой степени очистки. Выходной пятиконтактный разъём DIN обеспечивает возможность балансного подключения к совместимому фонокорректору. Тонармы Pro-Ject Evo AS выпускаются в серебристом (HG) и матовом чёрном (Black) цветах. В России в настоящий момент представлены 9-дюймовая и 10-дюймовая версии.

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