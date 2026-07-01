Tone Winner AT-600 – с технологией Dirac Live

01.07.2026 18:13

Компания Dirac сообщила, что 16-канальные AV-процессоры Tone Winner AT-600 теперь поддерживают платформу Dirac Live и технологии Dirac Live Room Correction и Bass Control. До конца года должна появиться и поддержка системы Active Room Treatment (ART).



Также сообщается, что процессор AT-600 стал первым из разработанных в КНР и реализуемых под китайской торговой маркой устройств, которое поддерживает технологию Dirac Live.



Tone Winner AT-600 создан для использования в составе многоканальных систем домашних кинозалов с конфигурацией вплоть до 9.3.4 или 7.3.6 каналов. Процессор поддерживает сквозное прохождение видеосигнала 8K, HDMI 2.1, Dolby Atmos и DTS:X.