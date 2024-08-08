Toshiba: неделя бренда в российских магазинах

08.08.2024 16:47

До 30 августа в магазинах М.Видео и Эльдорадо компания Toshiba TV проводит акцию «Недели бренда». На официальных сайтах и в оффлайновых точках продаж установлены специальные цены на телевизоры и саундбары Toshiba. В частности, по сниженным ценам можно приобрести телевизоры Mini LED из серий Z670ME и Z870ME, OLED-телевизоры X9900LE, «умные» 4K-телевизоры Toshiba C450 и С350, а также модели из базовой линейки V35.



Mini LED устройства с технологией Quantum Dot комплектуются дисплеями с диагональю 55, 65, 75 и 85 дюймов с широким углом обзора; они характеризуются улучшенной цветопередачей, детализацией и насыщенностью. Технология Al Auto View Pro адаптирует яркость и контрастность изображения в зависимости от условий освещения. OLED ТВ X9900LE (55 и 65 дюймов) поддерживают HDR10, HDR10+, HLG и Dolby Vision, имеют безрамочный дизайн, оснащаются аудиосистемой с объёмным звучанием; технология REGZA Engine обеспечивает глубину чёрного цвета.



В акции участвуют и саундбары Toshiba – с поддержкой пространственного звучания, динамиками высокой мощности и стильным дизайном.



