Toshiba TV: модель X9900L запущена в массовое производство

03.05.2023 09:58

Компания Toshiba TV объявила о начале производства своей последней разработки – телевизора X9900L.

Модель создана на базе движка REGZA Engine OLED: производитель обещает выдающееся качество изображения и яркие цвета. Звук – под стать «картинке»: встроенный процессор Tru Bass обеспечит мощные басы, а технология Tru Screen – кристально чистый звук, исходящий прямо из экрана. Для продвижения новинки Toshiba TV начала рекламную кампанию, которая посвящена 1990-м. В отличие от LG, которая стремится «омолодить» свой бренд, Toshiba старается охватить более широкую аудиторию за счёт потребителей старших поколений, ностальгирующих по тому времени, или молодых любителей современных гаджетов, которые хотят почувствовать «вкус» той эпохи. Компания позиционирует модель X9900L как продукт, вобравший в себя всё лучшее от двух времён: «винтажных» 1990-х и суперсовременных и технологичных 2020-х. Мастерство и традиции – и беспрецедентные инновации.

Впервые новинка была анонсирована ещё в конце прошлого года. В числе конкурентных преимуществ X9900L: разрешение Ultra HD 4K; самоподсвечивающиеся пиксели, обеспечивающие высокую контрастность; яркость 1000 нит – вдвое больше, чем у стандартного ТВ; функция Tru Color, обеспечивающая самые яркие оттенки цветов с сохранением их естественности; автоматическая подстройка яркость дисплея к условиям освещённости помещения – благодаря динамической функции Dolby Vision IQ; звук Dolby Atmos и многое другое.



