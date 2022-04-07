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Toshiba зашла в Европу с телевизорами OLED


07.04.2022 00:44

 

 

Toshiba выводит на европейский рынок новую флагманскую серию «умных» OLED 4K HDR ТВ. Особенность устройств серии XL9C, которые выпускаются с диагоналями 55 и 65 дюймов – поддержка игрового режима.

 

В числе основных преимуществ используемых OLED-панелей – сверхширокая цветовая гамма, яркость цветов, большая глубина чёрного и высокие чёткость и контрастность. Процессор Toshiba TRU Picture Engine c технологиями TRU Resolution, TRU Micro Dimming и TRU Flow обеспечивают высокое качество «картинки» для любого SDR-контента с разрешением менее 4K. Благодаря частоте обновления 100 Гц / 120 Гц изображение на экране остаётся плавным и естественным даже в самых динамичных сценах, поэтому на новых смарт-ТВ Toshiba хорошо смотреть спортивные состязания и использовать их в качестве дисплеев для компьютерных игр. Новые модели ТВ поддерживают автоматический режим ALLM, DTS Virtual:X и Dolby Atmos. Встроенная аудиосистема – пять динамиков Onkyo. Благодаря поддержке eARC телевизор можно подключить к любой внешней звуковой системе и управлять ею с помощью пульта дистанционного управления самого телевизора.

 

Платформа Smart TV на базе Linux поддерживает различные стриминговые платформы и ТВ-приложения, в том числе Netflix, Amazon Prime, YouTube, Twitch, Red Bull TV и Amazon Music. Предусмотрена возможность голосового управления благодаря Google Assistant; кроме того, телевизоры XL9C можно подключить к динамику с поддержкой Amazon Alexa.

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