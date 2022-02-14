Totaldac с деревянной корзиной

14.02.2022 12:30

Французский производитель Hi-Fi компонентов Totaldac разработал новый 12-дюймовый динамик с деревянной корзиной, созданный специально для фирменной акустической системы d100.

Totaldac d100 – 2,5-полосная напольная акустическая система, выглядящая очень традиционно: громоздкий угловатый корпус, отсутствие грилей. На передней панели – пара 12-дюймовых динамиков (из них только один воспроизводит средние частоты) и небольшой рупор, скрывающий компрессионный твитер с неметаллическим куполом. Чувствительность громкоговорителя – 98 дБ.

Новый динамик – это модификация уже существующего НЧ/СЧ-драйвера, которую производитель предлагает тем, кто хотел бы приобрести колонки Totaldac d100 в отделке «каштан» (chestnut). Система была впервые представлена широкой публике в октябре прошлого года на выставке в Париже.