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TP Vision и AOC собрались потеснить JBL


25.05.2023 18:27

 

 

Компания TP Vision, которая разрабатывает и производит телевизоры и аудиокомпоненты Philips, заключила партнёрское соглашение с производителем игровых мониторов AOC. Цель партнёрства – создать линейку акустических систем, которые будут продаваться под брендом AOC; основным потребителем этой продукции должна стать молодёжь.

 

Первыми продуктами из новой серии станут три модели портативных колонок: компактная AOC O1, модель покрупнее AOC O2 и акустическая система для вечеринок AOC O3. TP Vision и AOC рассчитывают потеснить на рынке основных игроков в этом сегменте, компании JBL, Ultimate Ears и Audio Pro. Привлекать целевую аудиторию будут не только хорошим звуком, но и расширенными возможностями подключения и совместного использования; подразумевается, в том числе, функция немедленного переключения между сопряжёнными устройствами и мульти-подключение (до 100 акустических систем).

 

В продаже новинки появятся к июлю 2023 года, в первую очередь в Европе, США и Южной Америке; купить можно будет только онлайн – на полках магазинов эта продукция не появится. Информации о ценах пока нет; зато уже подтверждено, что колонки будут представлены на предстоящих танцевальных соревнованиях, которые организует компания Red Bull: Dance Your Style и BC One. В любом случае, чтобы составить успешную конкуренцию JBL с её впечатляющим выбором аналогичных решений, участникам этого союза придётся изрядно потрудиться.

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