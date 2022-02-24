Традиции и инновации: Sonus faber Omnia

24.02.2022 11:28

Компания Sonus faber представила новинку – беспроводной громкоговоритель категории «всё-в-одном» Omnia. Принципиально новый для Sonus faber продукт, Omnia выполнена в лучших традициях бренда. Производитель обещает естественный трёхмерный звук с широкой звуковой сценой и высочайшее качество отделки.



В корпусе закрытого типа размещены семь динамиков совокупной мощностью 490 ватт. Колонка комплектуется встроенными модулями Bluetooth и Chromecast, поддерживает Spotify, Tidal Connect и Apple AirPlay, имеет сертификацию Roon Ready. Благодаря встроенному фонокорректору аудиосистему можно напрямую подключить к проигрывателю виниловых дисков.



Вариантов отделки два: традиционный Walnut («Орех») и индустриальный Graphite («Графит»). Верхняя панель громкоговорителя имеет подсветку и выполнена по технологии Senso – она представляет собой сенсорный интерфейс управления; дополнительно предусмотрен традиционный ручной переключатель, кроме того, управлять системой можно через мобильное приложение, установленное на смартфоне или планшете. Подсветка «сообщает» пользователю о том, в каком режиме работает колонка, какой стриминговый сервис используется и какой вход для подключения задействован.