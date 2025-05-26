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Традиции и современность: Cabasse La Sphere Evo


26.05.2025 15:04

 

 

Французская компания Cabasse была основана в 1950 году. В 2025-м ей исполняется 75 лет. К этой знаменательной дате приурочен выпуск новой беспроводной активной акустической системы Cabasse La Sphere Evo.

 

Информацией о цене мы обычно заканчиваем наши тексты, но на этот раз с неё начнём… потому что новинка стоит 135 тысяч долларов за пару. И, хотя это делает их более доступными, чем оригинальные фирменные La Sphere (176 тысяч), сумма всё же весьма и весьма внушительная... Как и модель-предшественница, новая La Sphere Evo выполнена в узнаваемом дизайне, к которому в Cabasse пришли почти 20 лет назад, в 2006 году, и тоже создана на базе три-коаксиальной (TCA) системы динамиков, в которой твитер размещается в центре, а пара среднечастотников и басовик – вокруг него.

 

La Sphere Evo меньше и легче, чем оригинальная модель: при почти одинаковой высоте в 1,37 м La Sphere весит почти 98 кг, а новая Evo – меньше 60. Но главное отличие в том, что Evo – автономное (самодостаточное) активное беспроводное устройство со встроенными усилительными, стримерными и ЦАП модулями, в отличие от La Sphere, которой требуются внешние электронные компоненты. В каждой La Sphere Evo по четыре усилителя (по одному на каждый динамик): совокупная мощность системы составляет 10200 Вт. АЧХ тоже впечатляет: от 14 Гц до 27 кГц. Вариант отделки – единственный: окрашенный в матовый чёрный цвет корпус и отполированные до зеркального блеска хромированные стойки. В продаже новинка появится ориентировочно в третьем квартале 2025 года.

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