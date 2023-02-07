Transrotor: снижение цен!

07.02.2023 11:32

ГК Digis, российский дистрибьютор Transrotor, объявляет о снижении цен на проигрыватели виниловых пластинок, выпускаемые под этой торговой маркой. Речь не о разовой акции или распродаже: в нынешней экономической ситуации у дистрибьютора появилась возможность пересчитать розничные цены и сделать продукцию немецкого бренда более доступной для российских аудиофилов.



Массивные тяжёлые Transrotor хорошо известны хай-эндщикам всего мира. Эти проигрыватели виниловых дисков выпускаются с начала 1970-х годов и обладают запоминающейся «внешностью», впечатляющей любого, кто впервые увидел одно из таких устройств. Используемые материалы – преимущественно алюминий и акрил.



Новые цены установлены 6 февраля: для розничных покупателей легендарные виниловые «вертушки» Transrotor стали дешевле на 16%. Снижение цен распространяется на все выпускаемые модели, от классических до недавно появившихся в ассортименте производителя. Большинство моделей фирменных проигрывателей выпускается в разной комплектации – с тем, чтобы покупатель мог подобрать именно то звучание, которое ему нравится.



