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Тренд: ЗОЖ. Что нужно знать интегратору


10.03.2020 14:17

 

 

Если верить исследованию, которое провела американская компания Coldwell Banker, одним из самых перспективных направлений развития инсталляционного бизнеса являются так называемые оздоровительные продукты и технологии. Именно они наиболее востребованы среди потребителей с высоким и очень высоким достатком.

 

81% респондентов указали в своих ответах, что системы домашней автоматизации по-прежнему являются наиболее востребованными, однако исследователи отметили, что пользователи всё чаще ассоциируют комфорт и высокое качество жизни со здоровьем и экологичностью своих домов, используемых устройств и пр. Выяснилось следующее: среднестатистический покупатель роскошной недвижимости считает, что его жилище – главный инструмент в продвижении ЗОЖ-идей и демонстрации приверженности этим идеям самого домовладельца. Речь может идти о системах фильтрации воздуха и воды, циркадном освещении и других продуктов и технологиях «с фокусом» на здоровье и биофилии. Состоятельные покупатели всё чаще ожидают, что их дома будут высокоэкологичными.

 

Подобный интерес исследователи связывают с ростом покупательской способности миллениалов – людей, родившихся в период между 1982 и 1996 годами; сегодня в США эта самая многочисленная демографическая группа. По оценкам экспертов, в ближайшие годы миллениалы ещё больше укрепят своё благосостояние и к 2030 году будут в пять раз богаче, чем сейчас.

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