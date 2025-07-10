Тренды ближайшего десятилетия

10.07.2025 22:14

Аналитики изучили ассортимент AV-решений, представленных на стендах выставки InfoComm 2025, и выделили ряд трендов, которые, по их мнению, будут определяющими в ближайшие несколько лет.

Эксперты сходятся во мнении, что искусственный интеллект становится, или уже стал, отраслевым стандартом, и те компании, которые не внедряют AI-функциональность при разработке своей продукции, рискуют потерять конкурентоспособность. Отсюда ещё одно очевидное изменение, которое заключается в объединении сфер AV и IT.

Типовые аудиорешения для коммерческого сектора всё чаще характеризуются такими признаками, как интеллектуальность, пространственность и поддержка сетевых подключений. Аналитики утверждают, что протоколы Dante, Milan и AES67 де-факто уже стали стандартом, и продавать сетевое аудио как некую фишку, конкурентное преимущество, становится всё сложнее. Объёмный звук также получает всё большее распространение и активно и массово используется в образовании, корпоративном секторе и пр. Что касается видео, здесь налицо тенденция использования дисплеев не только и не столько для оформления, но всё чаще – как часть стратегической инфраструктуры. Предполагается, что уже до конца десятилетия доминирующей технологией в dvLED-дисплеях станет True MicroLED – благодаря лучшему соотношению производительности и цены при масштабировании она вытеснит LCD и SMD LED.



