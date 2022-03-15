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Тренды года: «умные» ТВ и Hi-Res аудио


15.03.2022 00:01

 

 

Аналитики компании Futuresource Consulting проанализировали ситуацию на аудио-видео рынке и выявили главные тренды текущего года. Он должен стать весьма перспективным для инсталляторов – ведь покупатели почувствовали вкус к новым AV-технологиям и хотят получить от них как можно больше…

 

Как считают эксперты, причиной повышенного интереса к «умным» устройствам является популярность интеллектуальных телевизоров – такие устройства стали центром домашних развлекательных систем. Большую роль сыграла пандемия: проводя дома большую часть времени, пользователи были вынуждены занимать себя скачиванием фильмов, просмотром ТВ-программ и компьютерными играми на большом экране. Большинство ведущих производителей, таких, как Samsung, Sony, TCL и LG, предлагают потребителям современные модели ТВ с широкими возможностями для геймеров, а Google и Amazon очень много сделали для того, чтобы пользователи традиционных игровых консолей сменили ПК на телевизоры.

 

Продолжает расти спрос на аудио высокого разрешения. Оно становится всё более доступным: благодаря решению Apple сделать CD-качество и Hi-Res звук без потерь стандартом, доступ к аудиозаписям в высоком разрешении получили почти 110 миллионов пользователей во всём мире. Эксперты ожидают ускорения процесса: корпорация Apple, скорее всего, представит новый кремниевый чип H2; производители наушников и гарнитур выпускают всё больше TWS устройству – в итоге потребительские продукты «догонят» возможности сервисов потоковой передачи музыки, и пользователи получат более широкий выбор.

 

Рынок открывает широкие возможности для популяризации пространственного звука. Рынком «рулят» акустические системы с направленными звучанием; выпускается всё больше моделей саундбаров с поддержкой технологий Dolby Atmos и DTS:X. Их использование даёт возможность создавать всё более усовершенствованные системы домашнего кинотеатра, а последние, в свою очередь, раззадоривают потребителей и формируют увеличенный спрос. Предполагается, что основные стриминговые платформы будут активно реагировать на эту ситуацию и увеличивать вложения, чтобы предоставить пользователям больший выбор контента с пространственным звуком.

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