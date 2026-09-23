Третий не лишний

23.09.2026 02:14

Американский производитель акустических систем Audioengine в очередной раз проапгрейдил популярную модель активных настольных колонок A2+, выпустив версию A2+ Gen 3.



От предшественниц, A2+ (встроенный Bluetooth-модуль, широкий выбор проводных вариантов подключения) и A2+ Next Gen (улучшенный 24-битный ЦАП и вход USB-C), громкоговорители третьего поколения, оснащаемые 0,75-дюймовым шёлкокупольным твитером и басовиком 2,75” из арамидного волокна, отличаются двумя принципиально важными моментами. Во-первых, это поддержка кодека aptX Adaptive: производитель обещает более высокое качество стриминга. Во-вторых, усилитель Class AB заменён на Class D: можно ожидать большей эффективности и лучшего звучания.



Колонки Audioengine A2+ Gen 3 уже поступили в продажу по цене 299 долларов США, что на 20 долларов дороже предыдущей версии. Цвета корпуса: матовые чёрный и зелёный, глянцевые белый, жёлтый и красный.