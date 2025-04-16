Три AI-новинки «Яндекс»

16.04.2025 10:04

Компания «Яндекс» на своей конференции, посвящённой развитию виртуального ассистента «Алиса», представила три модели фирменных колонок: «Станцию Стрит», «Станцию Мини 3 Про и обновлённую «Станцию Лайт 2». Все эти устройства в скором времени появятся в продаже в магазинах торговых сетей «М.Видео» и «Эльдорадо».



«Станция Стрит» – портативный громкоговоритель с AI-ассистентом «Алиса». Колонку можно брать с собой на прогулку или тренировку: смарт-спикер способен работать без подзарядки до 12 часов и надёжно защищён от пыли и влаги (IP67). Совокупная мощность двух динамиков составляет 30 Вт. Важная особенность новинки – управлять ею можно даже при отсутствии интернет-соединения.



«Станция Мини 3 Про» позволяет управлять компонентами «умного» дома» (розетками, датчиками, лампочками и пр.): она совместима с устройствами на базе Zigbee и Matter over Wi-Fi. Компания-разработчик пообещала, что в дополнение к колонке будет выпущен аккумулятор, который устранит необходимость в подключении колонки к сети электропитания.



«Станция Лайт 2» – самая недорогая из портативных громкоговорителей, выпускаемых «Яндексом». После обновления в ней появился полный набор функций интеллектуального помощника. А вот встроенных часов больше нет, зато колонка может не только транслировать музыку, но и управлять устройствами «умного» дома, искать информацию в интернете и пр.



