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Три Chord лучше, чем два Chord


07.11.2023 10:57

 

 

BerTTi – новый стерео усилитель мощности в ассортименте британского производителя Chord Electronics. Устройство относится к фирменной серии Table Top (TT), и является первым из этой линейки компонентом с топологией Ultima. Новинка заменит устаревшую модель TToby.

 

Chord BerTTi – полностью балансный 75-ваттный усилитель с фирменной технологией коррекции искажений с двойной прямой связью (dual-feed-forward error-correction). Использование двух модифицированных источников питания позволило повысить производительность.

 

В компании новую модель позиционируют как идеального компаньона для двух других фирменных устройств: Hugo TT 2 (ЦАП / предварительный усилитель / усилитель для наушников) и Hugo M (масштабатор с программируемой матрицей FPGA). Три компонента имеют и внешнее сходство: они выполнены в одном стиле и отлично смотрятся вместе. Правда, комплект получается весьма недешёвым: розничная цена Chord BerTTi в Великобритании составляет чуть меньше четырёх тысяч фунтов стерлингов; Hugo TT 2 стоит примерно столько же, а Hugo M «отстаёт» лишь на 500 фунтов.

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