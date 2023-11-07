Три Chord лучше, чем два Chord

07.11.2023 10:57

BerTTi – новый стерео усилитель мощности в ассортименте британского производителя Chord Electronics. Устройство относится к фирменной серии Table Top (TT), и является первым из этой линейки компонентом с топологией Ultima. Новинка заменит устаревшую модель TToby.



Chord BerTTi – полностью балансный 75-ваттный усилитель с фирменной технологией коррекции искажений с двойной прямой связью (dual-feed-forward error-correction). Использование двух модифицированных источников питания позволило повысить производительность.



В компании новую модель позиционируют как идеального компаньона для двух других фирменных устройств: Hugo TT 2 (ЦАП / предварительный усилитель / усилитель для наушников) и Hugo M (масштабатор с программируемой матрицей FPGA). Три компонента имеют и внешнее сходство: они выполнены в одном стиле и отлично смотрятся вместе. Правда, комплект получается весьма недешёвым: розничная цена Chord BerTTi в Великобритании составляет чуть меньше четырёх тысяч фунтов стерлингов; Hugo TT 2 стоит примерно столько же, а Hugo M «отстаёт» лишь на 500 фунтов.



