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Три колонки – один дизайн


04.09.2023 12:55

 

 

Authentics – новая серия аудиосистем JBL, с ретро-дизайном, поддержкой Dolby Atmos и стриминговым функционалом. В линейке три модели: «старшая» Authentics 500, Authentics 300 и Authentics 200.

 

Каркас из алюминия, видоизменённый фирменный гриль Quadrex, отделка искусственной кожей. Три устройства похожи как близнецы, но имеют разные размеры и различаются выходной мощностью; у «старшей» модели она составляет 270 Вт. Есть поддержка голосовых ассистентов Amazon Alexa и Google.

 

Authentics 500 c поддержкой Dolby Atmos оснащается тремя дюймовыми твитерами и тремя среднечастотными драйверами 2,75 дюйма; вуфер – 6,5 дюймовый, излучающий вниз. В модели Authentics 300 поддержки Dolby Atmos нет; портативный громкоговоритель снабжён ручкой для переноски и подзаряжаемым аккумулятором, который позволяет слушать музыку в течение восьми часов. У самого маленького в линейке устройства три дюймовых твитера, пятидюймовый полнодиапазонный динамик и направленный вниз пассивный радиатор диаметром шесть дюймов. Встроенного аккумулятора нет – колонка питается от электросети.

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