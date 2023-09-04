Три колонки – один дизайн

04.09.2023 12:55

Authentics – новая серия аудиосистем JBL, с ретро-дизайном, поддержкой Dolby Atmos и стриминговым функционалом. В линейке три модели: «старшая» Authentics 500, Authentics 300 и Authentics 200.



Каркас из алюминия, видоизменённый фирменный гриль Quadrex, отделка искусственной кожей. Три устройства похожи как близнецы, но имеют разные размеры и различаются выходной мощностью; у «старшей» модели она составляет 270 Вт. Есть поддержка голосовых ассистентов Amazon Alexa и Google.



Authentics 500 c поддержкой Dolby Atmos оснащается тремя дюймовыми твитерами и тремя среднечастотными драйверами 2,75 дюйма; вуфер – 6,5 дюймовый, излучающий вниз. В модели Authentics 300 поддержки Dolby Atmos нет; портативный громкоговоритель снабжён ручкой для переноски и подзаряжаемым аккумулятором, который позволяет слушать музыку в течение восьми часов. У самого маленького в линейке устройства три дюймовых твитера, пятидюймовый полнодиапазонный динамик и направленный вниз пассивный радиатор диаметром шесть дюймов. Встроенного аккумулятора нет – колонка питается от электросети.



