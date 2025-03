Три лазера, большая «картинка», игры без задержки

03.03.2025 13:52

Всё вышесказанное характеризует новинку стартапа Valerion – компактный проектор StreamMaster Plus 2 с яркостью 2000 ISO люменов и качеством изображения 4K; размер проецируемого изображения – от 40 до 300 дюймов по диагонали.



В прошлом году компания собирала средства на запуск новинки в массовое производство; кампания прошла успешно, и в скором времени проектор (рабочее название модели было другим – VisionMaster Plus 2) появится в продаже. Всего в модельном ряду Valerion представлены несколько длиннофокусных проектора: флагман VisionMaster Max, модели VisionMaster Pro и Pro 2, а также StreamMaster Plus и Plus 2. Последний (как, впрочем, и другие) оснащается трёхлазерным источником света. Динамическая контрастность устройства составляет 10000:1, охват цветовой гаммы BT.2020 – 110%. Проектор поддерживает HDR10+ и HLG, Dolby Vision и IMAX Enhanced. Есть функция Dynamic Tone Mapping, которая автоматически подстраивает яркость и контрастность изображения. Зум фиксированный, 1.2:1.



За возможности стриминга «отвечает» Google TV, есть прямой (с пульта) доступ к Netflix, поддержка Airplay 2, Chromecast и Miracast, поддержка беспроводного подключения по Wi-Fi 6e. Для проводного соединения с медиаисточниками предусмотрены два порта HDMI 2.1. Задержка ввода не превышает 15 мс для 4K, и составляет всего 4 мс при воспроизведении контента 1080p / 240 Гц. Также имеются порт HDMI 2.0 eARC и пара встроенных динамиков мощностью по 12 Вт каждый, с поддержкой DTS:X и Dolby Audio. Те, кто вложил деньги в проект на этапе краудфандинговой кампании, получили возможность купить новинку за 1499 долларов США. Остальным проектор обойдётся в 1999 долларов.