ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Три лазера, большая «картинка», игры без задержки


03.03.2025 13:52

 

 

Всё вышесказанное характеризует новинку стартапа Valerion – компактный проектор StreamMaster Plus 2 с яркостью 2000 ISO люменов и качеством изображения 4K; размер проецируемого изображения – от 40 до 300 дюймов по диагонали.

 

В прошлом году компания собирала средства на запуск новинки в массовое производство; кампания прошла успешно, и в скором времени проектор (рабочее название модели было другим – VisionMaster Plus 2) появится в продаже. Всего в модельном ряду Valerion представлены несколько длиннофокусных проектора: флагман VisionMaster Max, модели VisionMaster Pro и Pro 2, а также StreamMaster Plus и Plus 2. Последний (как, впрочем, и другие) оснащается трёхлазерным источником света. Динамическая контрастность устройства составляет 10000:1, охват цветовой гаммы BT.2020 – 110%. Проектор поддерживает HDR10+ и HLG, Dolby Vision и IMAX Enhanced. Есть функция Dynamic Tone Mapping, которая автоматически подстраивает яркость и контрастность изображения. Зум фиксированный, 1.2:1.

 

За возможности стриминга «отвечает» Google TV, есть прямой (с пульта) доступ к Netflix, поддержка Airplay 2, Chromecast и Miracast, поддержка беспроводного подключения по Wi-Fi 6e. Для проводного соединения с медиаисточниками предусмотрены два порта HDMI 2.1. Задержка ввода не превышает 15 мс для 4K, и составляет всего 4 мс при воспроизведении контента 1080p / 240 Гц. Также имеются порт HDMI 2.0 eARC и пара встроенных динамиков мощностью по 12 Вт каждый, с поддержкой DTS:X и Dolby Audio. Те, кто вложил деньги в проект на этапе краудфандинговой кампании, получили возможность купить новинку за 1499 долларов США. Остальным проектор обойдётся в 1999 долларов.

Связанные новости:
 Проектор «три-в-одном» - 09.01.2025 13:47
 Проектор с банку «колы» - 27.11.2024 14:31
 Проектор XGIMI MoGo 2 Pro  - 03.04.2023 09:34
 NuraTrue Pro: «живой» звук благодаря Dirac Virtuo - 29.07.2022 12:32
 И поёт, и светит - 26.11.2020 16:37
 – Откуда «вертушка»? – Да вот, напечатал… - 04.12.2018 13:15
 Изобрести… наушники - 20.07.2018 09:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2025 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007