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Три легенды лучше, чем две


20.11.2024 13:55

 

 

Два поистине легендарных Hi-Fi бренда перешли к новому владельцу, не менее легендарному: компания Bose приобрела активы компании McIntosh Group, которая владеет правами на торговые марки McIntosh и Sonus Faber.

 

Таким образом, крупнейшему mass market игроку на аудиорынке теперь принадлежат сразу два известнейших бренда, продукция которых относится к категории «люкс Hi-Fi». Bose, который у большинства потребителей ассоциируется с наушниками и беспроводными колонками, рассчитывает значительно расширить свой ассортимент и привлечь новых покупателей за счёт продукции McIntosh Group: усилителей, дорогих акустических систем, проигрывателей виниловых пластинок и пр.

 

Аналитики полагают, что в ближайшем будущем никаких глобальных изменений в налаженных бизнес-процессах всех трёх компаний не произойдёт: выпуск электроники McIntosh по-прежнему будет осуществляться в США, акустических систем Sonus Faber – в Италии. Одним из базовых направлений развития по-прежнему останется разработка и производство аудиокомпонентов для автомобилей. Примечательно, что ни одному из таких гигантов, как Apple, Sony и Sonos, до сих пор не удалось выйти на рынок традиционного хайфая, а компания Bose это сделала, что даёт ей ряд значительных конкурентных преимуществ. Продукция с логотипом Bose, возможно, появится среди устройств премиального уровня, а поклонники McIntosh, весьма вероятно, когда-нибудь смогут приобрести наушники любимого бренда…

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