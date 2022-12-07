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Три новинки Transrotor


07.12.2022 11:37

 

 

Компания Transrotor выпустила сразу три новые модели проигрывателей виниловых пластинок. Каждая из них – «представитель» различных ценовых ниш, от начальной до премиальной.

 

Transrotor Max Nero – по сути, тот же Transrotor Max, знакомый многим. Отличие новинки от базовой версии – в отделке (чёрный цвет корпуса) и материалах; вместо алюминия конструкторы использовали технический термопласт (POM). В остальном вертушка обладает теми же возможностями, что и предыдущая версия, и, несмотря на то, что относится к проигрывателям начального уровня, позволяет установить два тонарма. Блок питания и звукосниматель входят в комплект поставки.

 

Ещё один красавец в чёрном – Transrotor Massimo Nero TMD. Строгий, элегантный и массивный, он выполнен в лучших традициях Transrotor. На проигрыватель можно установить до четырёх тонармов одновременно; предусмотрено место для установки второго двигателя.

 

Наконец, новая High End классика Transrotor – виниловый проигрыватель Strato TMD. Это модель с тремя двигателями, тонармом TRA 9, звукоснимателем MC Figaro и блоком питания Konstant FMD, специально разработанным для трёхмоторных приводов. Шасси – трёхслойное. Гидродинамический инвертированный подшипник с магнитной муфтой (TMD) обеспечивает высокое качество звучания. Классический прямоугольный корпус выпускается в двух цветовых вариантах: Bianco (белый глянцевый акрил) и Nero (чёрный глянцевый акрил); в первом случае опорный диск изготавливается из акрила, во втором – из POM-пластика. В комплект поставки входит пылезащитная акриловая крышка.

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