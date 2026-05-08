Три в одном: наушники Kiwi Ears Halcyon


08.05.2026 14:05

 

 

Kiwi Ears Halcyon – внутриканальные мониторные наушники, уникальность которых – в сочетании динамических драйверов, балансных арматурных драйверов и динамиков MEMS. Итог: очень быстрый отклик, очень широкий динамический диапазон и очень стабильная работа.

 

Для новинки уже придумали отдельную категорию – наушники называют первым в мире «трибридом» (tribrid, от «гибрид»). Сам продукт – тоже «помесь»: в нём объединились знания и наработки USound (разработка и производства аудиосистем на базе технологии MEMS), Knowles (в новинке используются арматурные драйверы этой компании) и Kiwi Ears (конструкторское бюро, принадлежащее китайской Linsoul).

 

Комментарий разработчиков: «В референсном звучании Kiwi Ears Halcyon приоритет у чёткости, скорости и точности. Сочетание излучателей разных типов обеспечивает высокий уровень разделения и отличный контроль во всём частотном диапазоне, хорошую детализацию и баланс. MEMS-динамики USound открывают новые возможности в плане скорости, стабильности и миниатюризации».

