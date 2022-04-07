Triangle AIO3: новые функции и цвета

07.04.2022 09:53

Французская компания Triangle представила обновлённый беспроводной громкоговоритель AIO3. Добавлены несколько функций и несколько новых вариантов расцветки корпуса.

Компактное устройство совместимо со множеством цифровых устройств (iOS, Android, Windows, Mac), от смартфонов до ПК, и поддерживает подключение по Bluetooth и Wi-Fi. Предусмотрена возможность проводного соединения: на задней панели имеются оптический вход, 3,5 мм разъём mini jack и USB-A коннектор. Внутри деревянного корпуса – два 25-миллиметровых твитера с шёлковым куполом и пара мид-вуферов (10 см); сзади – порт фазоинвертора. Несколько AIO3 можно объединить в домашнюю мультирум-систему.

В мобильном приложении Triangle AIO появилась новая функция эквалайзера: теперь пользователи могут настраивать басы и высокие частоты подключённых к общей сети колонок напрямую со смартфона. Также добавлена поддержка Amazon Music; раньше устройство поддерживало стриминговые сервисы Deezer, Spotify, TIDAL, Qobuz и TuneIn. К существовавшим вариантам отделки аудиосистемы добавились ещё четыре: розовый, белый, зелёный, цвет красной охры. Пользователям новых AIO3 2022 года выпуска теперь не придётся обновлять ПО вручную: колонки поддерживают автоматические обновления «по воздуху» (Over The Air).