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Triangle Borea BR02 Connect появились в продаже в России


13.03.2024 12:45

 

 

В салонах и интернет-магазинах российских дилеров французской компании Triangle появились в продаже новые активные акустические системы Borea BR02 Connect; о начале выпуска этих громкоговорителей производитель объявил в конце прошлого года.

 

Новинка оснащается HDMI-входом с поддержкой возвратного аудиоканала ARC, портом USB-B для подключения персонального компьютера (сигнал до 32 бит / 384 кГц и DSD 256), цифровыми и аналоговыми входами. Есть отдельный вход для MM-звукоснимателя проигрывателя виниловых дисков. Через колонки Borea BR02 Connect можно прослушивать аудиофайлы, передаваемые напрямую с мобильных устройств; для этого есть встроенный модуль Bluetooth с поддержкой кодеков aptX HD и AAC.

 

Колонки Triangle Borea BR02 Connect – двухполосные, они оснащаются 25-миллиметровым твитером с шёлковым куполом и 130-миллиметровым басовиком. Суммарная мощность встроенных усилителей: 100 Вт. Громкоговорители рассчитаны на использование в помещениях площадью до 20 кв. метров. В комплект поставки входит радиочастотный пульт ДУ: его не нужно направлять непосредственно на колонки, а радиус действия составляет до 15 метров.

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