Triangle Borea Connect: две активные АС

23.11.2023 12:50

В 2022 году французский производитель Triangle Hifi дополнил фирменную линейку акустических систем Borea двумя новыми активными моделями: BR02 BT и Borea BR03 BT. Сейчас к ним добавились ещё две новинки: Borea BR02 Connect и BR03 Connect.



Одно из самых заметных усовершенствований – появление порта HDMI: новые BR02 Connect и BR03 Connect можно напрямую подключить к телевизору через HDMI кабель и использовать колонки как часть домашнего кинотеатрального комплекта. Управлять громкоговорителями можно с помощью пульта, входящего в комплект поставки, или пультом от телевизора. Появился и вход USB-B, позволяющий «подцепить» колонки к компьютеру. Учитывая небольшие размеры колонок, особенно модели BR02 Connect, это хорошее дополнение, которое оценят многие потребители: такой сетап не займёт много места на рабочем столе.



Громкоговорители оснащаются встроенным предусилителем для винила, а тем, кто любит готовые решения, Triangle предлагает комплект, созданный в партнёрстве с Pro-Ject и включающий в себя пару колонок и проигрыватель виниловых дисков. BR02 Connect и BR03 Connect поддерживают Bluetooth 5.0 aptX HD Low Latency (до 24 бит / 48 кГц) и оснащаются коаксиальным и оптическим цифровым входными разъёмами, а также RCA выходом для подключения сабвуфера. Динамики: пятидюймовый среднечастотник с мембраной из целлюлозы и твитер с волноводом EFS (у модели BR03 Connect основной динамик большего диаметра – 6,5 дюймов); встроенный усилитель класса D – мощностью 2 x 50 Вт (BR02 Connect ) и 2 x 60 Вт (BR03 Connect). Цвет корпусов: чёрный, кремовый, зелёный, светлый дуб, дуб (более тёмный) и синий.



