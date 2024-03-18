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Triangle S05 – универсальная стойка для полочных АС


18.03.2024 14:47

 

 

На прошлой неделе мы писали о том, что в России появились в продаже акустические системы Triangle Borea BR02 Connect. А с недавних пор в российских аудиосалонах можно приобрести и другую новинку Triangle: напольные стойки для акустики S05.

 

Стойки Triangle S05 предназначены для установки полочных громкоговорителей. Высота стоек рассчитана на размещение большинства из выпускаемых в наши дни моделей колонок средних размеров. Покупатели, сомневающиеся в том, что подставки Triangle S05 подходят для их акустических систем, могут развеять (или подтвердить) свои опасения очень простым способом: для наилучшего звучания твитеры громкоговорителей, установленных на S05, должны находиться примерно на уровне головы сидящего слушателя.

 

Верхняя плита стойки Triangle S05 сделана из стали, на металл нанесено нескользящее покрытие; нижняя панель – из закалённого стекла. В комплект поставки входят опоры двух видов: стальные шипы и резиновые полусферы. Оптимальный вариант, в зависимости от типа напольного покрытия в комнате, где размещена аудиосистема, потребитель может выбрать самостоятельно. Размер верхней площадки, на которую устанавливается колонка: 18 см x 29,5 см. Максимальный вес громкоговорителя, который способна выдержать стойка: 25 кг. Центральную опору стойки можно заполнить балластом. Есть внутренний канал, в который убирается акустический кабель.

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