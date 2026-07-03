Triangle Solstice: новая глава

03.07.2026 15:13

Solstice – новая линейка акустических систем Triangle. В неё входят три модели: напольные громкоговорители Solstice 8, полочные Solstice 3 и акустика центрального канала Solstice C3. В пресс-релизе говорится, что новая серия отражает «современное видение того, что собой представляет Hi-Fi звук, помноженное на новые технологии и актуальный дизайн». Новая линейка позиционируется как «новая глава в истории бренда после серии ESPRIT», но не является модификацией уже имеющихся продуктов, а разработана с нуля. Особое внимание уделено жёсткости корпусов и уменьшению нежелательного окрашивания звука.



Solstice 8 – трёхполосная напольная колонка в корпусе bass-reflex с новыми фирменными 25-мм рупорными твитерами TZ2540MG, 16-см среднечастотником из целлюлозы и парой вуферов того же диаметра с вогнутыми диффузорами. Характеристики системы: АЧХ 38 Гц - 22 кГц, чувствительность 91 дБ, RMS 130 Вт; допускается би-вайринг и би-ампинг. Самое подходящее для этих колонок помещение – площадью 15-50 кв.м. Полочники Solstice 3 (48 Гц - 22 кГц, 90 дБ, 90 Вт) – двухполосные, с такими же ВЧ- и СЧ-драйверами; их рекомендуется использовать в комнатах площадью от 10 до 35 кв.м в качестве стереопары или как часть системы окружающего звучания. Производитель разработал для этих колонок напольные стойки S05, которые выпускаются в четырёх вариантах отделки и в точности соответствуют размерам АС.



Для систем домашнего кинотеатра создана двухполосная модель в полностью закрытом корпусе Solstice C3, с твитером TZ2540MG и парой СЧ/НЧ динамиков 16 см. Основные характеристики: 50 Гц - 22 кГц, 92 дБ, 120 Вт. Основная особенность разработанного специально для новой линейки твитера – эллиптический волновод OS-SEW (Oblate Spheroid Super Elliptical Waveguide), использование которого позволило доиться более широкой зоны прослушивания, более стабильной звуковой сцены и более равномерного тонального баланса. Корпуса колонок – усиленные, из ДВП высокой плотности, с системой подавления вибрации динамиков DVAS (Driver Vibration Absorption System). Варианты отделки: белый, тик, берёза, чёрный ясень; грили (съёмные, на магнитах) – в цвет.