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Тридцать миллионов ТВ-приставок


04.08.2026 12:31

 

 

Компания GS Group отчиталась о выпуске тридцатимиллионной ТВ-приставки. Эти устройства производит входящий в состав GS Group завод «Цифровые Телевизионные Системы», выпускающий, помимо ТВ-приставок, компоненты для компьютерной и серверной техники, телекоммуникационное и сетевое оборудование.

 

Производственная площадка расположена в городе Гусеве Калининградской области. ЦТС изготавливает устройства для крупнейших участников российского рынка, в числе которых «Сбер», «Ростелеком» и «Триколор». На заводе эффективно выстроен полный цикл производства, от монтажа компонентов на плату до финального тестирования и упаковки. 

 

ЦТС выпускает продукцию стабильного качества благодаря передовому техническому оснащению и высокой квалификации работников. Гибкий парк оборудования позволяет переналаживать линии под разные заказы, на производстве реализована четырёхуровневая система контроля качества. Заказчики могут воспользоваться цифровым сервисом отслеживания статуса заказа в реальном времени, от поставки компонентов до отгрузки готовой партии.

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