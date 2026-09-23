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Тридцать пять и тридцать шесть


23.09.2026 23:16

 

 

Тридцать пять лет исполняется компании REL. No.35 (и No.36) – новые сабвуферы серии Reference, выпущенные к этой дате. Подобные названия – уже традиция: к 25-летию бренда была выпущена модель No.25.

 

В описаниях новинок маркетологи REL не скупятся на самые лестные эпитеты: сабвуфер No.35 называют «превосходящим ожидания», а флагман, No.36 – «душой нового баса». Сабвуферы обеих моделей оснащаются принципиально новым усилителем класса AB/D, в котором «огромные запасы тока традиционной схемы класса A/B сочетаются со скоростью и эффективностью выходного каскада класса D», и тороидальным трансформатором, весящим свыше 7,5 кг. Характеристики сабвуферов: No.35 – динамик 12 дюймов, 900 Вт (RMS) в диапазоне до 17 Гц; No.36 – 15”, 1000 Вт, 15 Гц.

 

Особенности используемых басовых драйверов – более тонкое плетение углеволокна, из которого сделаны диффузоры динамиков, и обновлённая подвеска, рассчитанная на бόльший рабочий ход диффузора. Сложная система распорок внутри корпуса обеспечивает жёсткость и стабильность и уменьшает вероятность появления паразитных резонансов. Опциональный модуль AirShip Direct позволяет передавать сигналы высокого уровня и канала .1/LFE без проводов – без цифрового сжатия и потерь в качестве звука. При этом подключения High Level и .1/LFE можно использовать одновременно. Производитель рекомендует сабвуферы No.35 и No.36 владельцам высококлассных стереосистем и домашних кинотеатров. Новинки уже доступны для заказа и в России по цене 1299000 и 1599000 рублей соответственно.

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