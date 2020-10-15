Тридцатилетие KNX

15.10.2020 10:28

В 2020 году стандарту KNX исполняется 30 лет. Праздничные мероприятия, посвящённые этому значительному поводу, состоятся 20 октября и вполне ожидаемо пройдут в режиме онлайн.



Стандарт, появившийся в 1990 году, стал одним из главных движущих сил новой эры – сил, благодаря которым тридцать лет спустя словосочетания «умный дом» и «интеллектуальное здание» стали вполне привычными. В наши дни он признан международным и применяется в устройствах, выпускаемых более чем пятью сотнями производителей по всему миру. В компании считают, что её успех о многом обусловлен широкой доступностью предлагаемых решений и особым вниманием к обучению. По состоянию на 2020 год в мире создано 45 национальных групп KNX, действующих на всех континентах; установкой более восьми тысяч моделей KNX-устройств занимаются почти 1000 тысяч сертифицированных инсталляторов.



Всех участников KNX-сообщества приглашают принять участие в торжествах: вспомнить, чего удалось достичь за эти годы, порадоваться за себя и коллег, почувствовать предвкушение грядущих успехов. Празднование начнётся в 10:00 по центрально-европейскому времени (11:00 Мск) и завершится в 20:00 (21:00). Предварительная регистрация не требуется; достаточно открыть сайт knx.org и перейти по указанной там ссылке.