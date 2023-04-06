Trinnov Altitude: новая версия ПО

06.04.2023 12:33

В ближайшее время компания Trinnov Audio выпустит очередное обновление программного обеспечения для фирменных процессоров Altitude. Версия 4.3.1 содержит множество улучшений и новых функций для технологии Trinnov Optimizer.

Установка обновления позволит улучшить качество калибровки (более активно подавляются фоновые шумы), лучше выравнивать время задержки у сабвуферов, точнее строить частотные кривые для каждого динамика, и т.д. В частности, обновление поможет решить одну из очень распространённых проблем, когда на точность калибровки, особенно в отношении низкочастотных измерений, влияют внешние шумы, даже очень слабые (например, шум работающего блока HVAC или проезжающего автомобиля). В версии 4.3.1 добавлена новая функция под названием «Адаптивное предыскажение»: она учитывает минимальный уровень шума в помещении и, выполнив необходимые вычисления, корректирует результат, подавляя фоновый шум, измеренный во время калибровки.

Обновление 4.3.1 будет доступно (бесплатно) с третьей недели апреля; обновить прошивку можно на всех Altitude16 и Altitude32, вне зависимости от года их выпуска.



