Trinnov AltitudeCI: масштабируемое аудио по IP

29.08.2025 11:17

Компания Trinnov Audio выпустила новинку. AltitudeCI – полностью сетевой процессор, позволяющий передавать аудиосигнал по IP (AoIP). Это первый процессор в своем классе с поддержкой Dante и Ravenna/AES67: он разработан специально для рынка custom installation и обеспечивает прямую интеграцию с серверами Dolby Atmos и DCI через AES67, а также управление выводом через Dante без необходимости использования внешних преобразователей.



Trinnov AltitudeCI – устройство в корпусе высотой 2RU, с восемью аналоговыми выходами и поддержкой HDMI (четыре входа, два выхода), а также тремя независимо настраиваемыми портами Ethernet (из них два – с модулями SFP). Это масштабируемое гибкое решение для любых проектов, от медиакомнаты класса High-End до премиального частного кинозала. Модульная модель лицензирования позволяет инсталляторам указывать количество каналов с шагом в два канала. В настоящее время AltitudeCI доступен в конфигурациях от восьми до 32 каналов, в будущем году появится 64-канальная версия. Обновления активируются удалённо, через экстранет Trinnov.



Фирменные акустические технологии, применяемые в Trinnov AltitudeCI, включают систему 3D-коррекции помещения и акустических систем Optimizer, инструмент для оптимизации низких частот и получения однородного звука в любой точке прослушивания WaveForming, а также технологию Remapping для точной звуковой визуализации даже в помещениях с плохой акустикой. Производитель разрабатывает новый инструмент проектирования систем на базе AoIP с целью расширения круга инсталляторов, использующих в своих проектах решения Trinnov Audio: им нужно будет всего лишь указать базовые данные проекта (количество громкоговорителей, конфигурацию активного кроссовера, требования к мостовому подключению усилителей и пр.), после чего они мгновенно получат информацию о рекомендуемой конфигурации AltitudeCI и требованиям к усилителю Amplitude16.



На выставке CEDIA Expo 2025, которая пройдёт в США с 4 по 6 сентября, Trinnov Audio в режиме реального времени проведёт демонстрацию возможностей процессора AltitudeCI, а накануне, третьего сентября – бесплатный обучающий семинар (регистрация здесь). Само устройство появится в продаже уже в четвёртом квартале 2025 года.