Trinnov анонсировал будущие апгрейды

15.03.2021 14:31

Со-основатель и генеральный директоров Trinnov Audio Арно Лабори (Arnaud Laborie) рассказал о планах на ближайшее будущее. Он сказал, что прошедший год, несмотря на известные сложности, оказался очень продуктивным для компании и в особенности для департамента разработок и исследований, и пообещал в скором времени представить несколько новых функций.



По словам Лабори, в компании считают, что инновационность и долгий срок службы выпускаемых устройств одинаково важны. Это означает, что любые функции должны быть доступны не только новым покупателям, но и обладателям тех устройств, которые были куплены несколько лет назад. Именно в этом направлении компания продолжает двигаться в 2021 году. В скором времени будет объявлено о принципиально новых возможностях фирменных процессоров Altitude, причём появятся они у всех моделей, вне зависимости от того, когда процессор был выпущен или куплен.



В частности, уже в нынешнем году все владельцы Altitude смогут рассчитывать на бесплатную поддержку Ravenna/AES67, принятого в 2013 году стандарта передачи цифровых аудиоданных посредством технологии Audio-over-IP. В ближайшие месяцы Trinnov Audio рассчитывает наконец официально объявить о поддержке всеми выпускаемыми процессорами технологии IMAX Enhanced, анонсированной ещё в 2019 году – сейчас компания проходит последние этапы сертификации. Апгрейд будет бесплатным и не потребует физического вмешательства, замены плат и пр. Кроме того, инженеры компании работают над улучшением и расширением функционала Оптимизатора, фирменного алгоритма акустической коррекции помещения.