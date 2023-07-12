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Trinnov изменит программу сертификации инсталляторов


12.07.2023 12:21

 

 

Разработав новую технологию WaveForming, компания Trinnov Audio пересмотрела собственные требования к фирменной программе сертификации профессиональных инсталляторов, работающих с продукцией бренда. Новая программа будет запущена уже в этом году.

 

Программа предусматривает разные подходы к сертифицированию специалистов в области профессионального аудио, тех, кто занимается оснащением коммерческих кинотеатров, а также интеграторов, работающих на рынке домашнего аудио и персональных кинозалов. В каждом из направлений, в свою очередь, выделяется несколько уровней обучения и сертификации. Первой будет запущена программа первого уровня для инсталляторов High-End оборудования. Она подразумевает наличие опыта в заказных электронных инсталляциях и настройке устанавливаемого оборудования, а также среднего уровня знаний о возможностях фирменной программы Trinnov Optimizer. Это означает, что специалист, получивший такой сертификат, обладает достаточной компетенцией для установки и настройки системы, частью которой являются аудиокомпоненты Trinnov. Такие специалисты получат официальную авторизацию и будут зарегистрированы на сайте компании-разработчика.

 

По мере разработки следующих уровней Trinnov будет анонсировать новые этапы программы. Наличие сертификата более высоких уровней будет означать, что его получатели обладают глубокими познаниями в акустике, могут проектировать аудиосистемы, используя единые стандарты и шаблоны Trinnov, хорошо разбираются в технологиях калибровки и акустической коррекции и способны решать сложные задачи и эффективно устранять возникающие проблемы или неполадки в работе таких систем. Все программы сертификации доступны только для авторизованных дилеров Trinnov. При этом программа первого уровня бесплатна и включает практические занятия. Пройти сертификацию можно как очно, так и в онлайн-формате; обучающиеся в режиме онлайн будут калибровать систему удалённо. Для прохождения программ сертификации второго и более высоких уровней очное участие обязательно.

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