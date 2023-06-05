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Trinnov WaveForming: революция в акустике?


05.06.2023 11:31

 

 

Французскому бренду Trinnov в этом году исполняется 20 лет. В юбилейный год компания представила новую технологию, получившую название WaveForming («формирование волн»). Первая публичная демонстрация её возможностей состоялась на выставке ISE 2023, прошедшей в Барселоне в начале года.

 

Суть технологии – в использовании акустических свойств помещения для более точного воспроизведения низких частот. Хотя инсталляторы регулярно сталкиваются с возникновением комнатных мод и стоячих волн и умеют с ними бороться, законы физики неумолимы – далеко не все проблемы можно решить, даже если правильно выбрать место для установки сабвуфера и «поиграться» с тонкими настройками уровней и задержек. Разработчики WaveForming заявляют, что с новой технологией всё станет намного проще, и обещают, что WaveForming позволит значительно улучшить воспроизведение низких частот, а её применение, вполне вероятно, приведёт к радикальному изменению принципов проектирования домашних кинотеатров.

 

WaveForming – результат шестилетних исследований; в компании предполагают, что совершенствование технологии станет одной из главных задач Trinnov на ближайшее десятилетие. По мере того, как команда разработчиков будет проводить дополнительные испытания и собирать данные по каждой инсталляции, в Trinnov будут создавать чёткие инструкции по установке. Ожидается, что первое руководство для интеграторов появится уже летом нынешнего года. Несмотря на то, что рекомендации для идеальных конфигураций уже разработаны, дополнительное тестирование позволит добавить и другие схемы расположения колонок – для инсталляционных проектов, к результатам которых предъявляются менее жёсткие требования.

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