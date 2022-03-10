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Трите уши – станет громче


10.03.2022 14:58

 

 

Наушниками нового поколения Google Pixel Buds, вероятно, можно будет управлять, просто потирая кожу возле ушей. Это движение создаёт механическую волну, которую датчики могут преобразовать в команду для носимого цифрового устройства.

 

О разработке новой технологии свидетельствует заявка на патент, поданная корпорацией Google во Всемирную организацию интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organisation, WIPO) 3 марта. Новый «интерфейс для носимых устройств» разрабатывается для «умных» часов и наушников. В заявке говорится, что постукивание или потирание кожи рядом с носимым устройством (для наушников – перед ушами, для часов – на запястье, предплечье или тыльной стороны кисти) создаёт механическую волну, которая с помощью встроенных датчиков может быть преобразована в управляющую команду.

 

Заявка не означает, что описываемое решение обязательно будет внедрено в то или иное фирменное устройство – в ближайшем времени или вообще когда-либо. К слову, управление жестами пока не получило признания у потребителей, и при создании ряда новых устройств Google уже отказалась от использования этой технологии. Впрочем, многочисленных жалоб на то, что эта функция оказалась ненадёжной или неудобной, тоже не отмечено, так что всё это по-прежнему вопрос привычки и времени…

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