Трёхдрайверные наушники Creative SXFI Trio

30.06.2020 07:07

SXFI Trio – новая разработка Creative Technology, трёхдрайверные наушники-вкладыши с разъёмом USB-C и технологией Super X-Fi. Они предназначены ля подключения к устройствам с ОС Android, а также к ПК и ноутбукам.



В новинке используется та же трёхдрайверная система, что и в фирменной модели Aurvana Trio – два арматурных драйвера для средних и высоких частот и один био-целлюлозный драйвер для низких – и кевларовый кабель USB-C нового образца, экранированный алюминием и медью. Технология Super X-Fi Gen2, которая является обновлённой версией SXFI, обеспечивает ещё большую точность персонализации и позиционирования и улучшает качество звука в целом.



В России наушники появятся в продаже нынешним летом; ориентировочная розничная цена составит чуть менее 14 тысяч рублей.