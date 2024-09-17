Трёхканальный саундбар Russound

17.09.2024 19:22

Новая модель саундбаров появилась в ассортименте Russound. Cinema Bar 3.0 – трёхканальная пассивная звуковая панель, разработанная для настенного монтажа; она подходит для телевизоров с диагональю экрана от 65 дюймов. Официальная презентация новинки состоится на выставке EI Live!, которая откроется в Фарнборо, Великобритания, 18 сентября.



Мощность устройства (RMS) составляет 100 ватт на каждый из каналов (левый, центральный, правый). Внутри корпуса установлены три четырёхдюймовых широкополосных динамика, три дюймовых мягкокупольных твитера, три пассивных радиатора (до 70 Гц, то есть Cinema Bar 3.0 можно использовать без сабвуфера). Корпус – из ДВП средней плотности, усиленный, с изолированными акустическими камерами для каждого канала. Глубина саундбара, выкрашенного в чёрный матовый цвет, составляет 78 мм.



Конструкторы позаботились об удобном доступе к соединительным клеммам; на задней панели саундбара есть углубление, позволяющее разместить в нём кабели. Саундбар можно закрепить непосредственно на стене; фирменные кронштейны MicroSlide обеспечивают горизонтальную регулировку в диапазоне 125 мм для точного размещения устройства. Допускается использование креплений для телевизора или монтажных комплектов сторонних производителей; саундбар можно просто поставить на тумбу под висящим на стене телевизором. Если дополнить Cinema Bar 3.0 фирменным трёхканальным мини-ресивером AVA3.1 (ещё одна новинка модельного ряда Russound; ресивер можно разместить на стене позади телевизора и подключить через HDMI ARC), получится домашний аудиохаб с поддержкой Apple Airplay и Chromecast.



