ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

«Трёхсотая» серия Acoustic Energy обновилась


28.01.2025 14:11

 

 

Новинки модельного ряда Acoustic Energy – полностью обновлённые акустические системы фирменной линейки 300 Series. Серия состоит из четырёх моделей: полочных AE300², напольных громкоговорителей AE309² и AE320² и LCR-колонки AE307².

 

Главный элемент конструкции, благодаря которому акустические системы из обновлённой линейки зазвучали лучше, чем их предшественницы – мидбасовый динамик принципиально нового дизайна. Он обеспечивает динамичное мощное звучание, тёплое и естественное. Мягкокупольный твитер – тот же, что используется в фирменных АС Corinium.  

 

Корпуса громкоговорителей новой серии сделаны из композитного материала RSC (Resonance Suppression Composite) – такое решение Acoustic Energy впервые использует в АС данной ценовой категории. Использование этой технологии позволяет добиться чистого естественного звучания, без окрашивания. По сравнению с колонками предыдущего поколения корпуса новых АС-«трёхсоток» стали тоньше, при этом конструкторам удалось избежать увеличения глубины кабинетов. Модель AE307² – с пассивным радиатором; громкоговоритель можно размещать на стене. Глянцевую отделку заменили на матовую, с эффектом шёлка, более устойчивую к возможным повреждениям. Грили – тканевые, гармонирующие с цветом колонок; ножки напольных моделей сделаны из алюминия. Начало продаж запланировано на февраль.

Связанные новости:
 AE Sub: компактный сабвуфер для кино и музыки - 26.10.2024 11:18
 Четыре новинки Wilson Audio - 21.12.2023 12:41
 Новый фаворит Acoustic Energy - 20.10.2023 01:23
 Sonos придумал «Эру», а Sanus – стойки для неё - 10.03.2023 10:28
 Acoustic Energy: не останавливаться на достигнутом - 15.08.2022 12:26
 AE120: мощнее, выше, «взрослее» - 19.12.2018 09:00
 Acoustic Energy: серия 300 - 14.12.2018 16:30
 Новая серия 300 от Acoustic Energy - 28.02.2018 13:52
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2025 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007