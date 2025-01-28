«Трёхсотая» серия Acoustic Energy обновилась

28.01.2025 14:11

Новинки модельного ряда Acoustic Energy – полностью обновлённые акустические системы фирменной линейки 300 Series. Серия состоит из четырёх моделей: полочных AE300², напольных громкоговорителей AE309² и AE320² и LCR-колонки AE307².



Главный элемент конструкции, благодаря которому акустические системы из обновлённой линейки зазвучали лучше, чем их предшественницы – мидбасовый динамик принципиально нового дизайна. Он обеспечивает динамичное мощное звучание, тёплое и естественное. Мягкокупольный твитер – тот же, что используется в фирменных АС Corinium.



Корпуса громкоговорителей новой серии сделаны из композитного материала RSC (Resonance Suppression Composite) – такое решение Acoustic Energy впервые использует в АС данной ценовой категории. Использование этой технологии позволяет добиться чистого естественного звучания, без окрашивания. По сравнению с колонками предыдущего поколения корпуса новых АС-«трёхсоток» стали тоньше, при этом конструкторам удалось избежать увеличения глубины кабинетов. Модель AE307² – с пассивным радиатором; громкоговоритель можно размещать на стене. Глянцевую отделку заменили на матовую, с эффектом шёлка, более устойчивую к возможным повреждениям. Грили – тканевые, гармонирующие с цветом колонок; ножки напольных моделей сделаны из алюминия. Начало продаж запланировано на февраль.