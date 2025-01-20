Тройное усиление Premiera

20.01.2025 14:07

Российская компания MMS объявила о начала продаже трёх новинок собственного бренда Premiera: интегрального усилителя T3S, предварительного усилителя X1S PRO и оконечного усилителя M1.



Интегральный Hi-Fi стереоусилитель Premiera T3S с ламповым каскадом предварительного усиления работает в классе AB. Мощность устройства: 115 Вт на канал (8 Ом). Есть встроенные сетевой проигрыватель, MM/MC-фонокорректор и ЦАП. Усилитель поддерживает Bluetooth aptX, HDMI ARC, Wi-Fi и AirPlay2. С помощью удобного и простого меню настроек можно выбрать источник сигнала, отрегулировать яркость дисплея и кнопок, получить информацию об устройстве, провести обновление ПО и пр.



Предусилитель профессионального уровня Premiera X1S PRO также оснащён встроенным сетевым плеером, MM/MC-фонокорректором и модулем ЦАП. Вход HDMI ARC позволяет воспроизводить звуковую дорожку с любого современного телевизора. Есть четыре аналоговых выхода: один для записи, два регулируемых для подключения усилителя мощности (балансный и небалансный) и один моно (для активного сабвуфера). К усилителю можно подключить до 12 источников входного сигнала и дополнительный ЦАП – для этого у X1S PRO имеется коаксиальный цифровой выход.



Стереоусилитель мощности (класс AB) Premiera M1 построен по схемотехнике «двойное моно». Выходная мощность: 260 Вт на канал при нагрузке 8 Ом. Новинка предназначена для использования в профессиональных и домашних аудиосистемах в качестве оконечного усилителя. Особенности конструкции: балансные и небалансные линейные входы, раздельные блоки питания на каждый канал усиления, крупные стрелочные VU-индикаторы с регулируемой по яркости и цвету подсветкой. При использовании M1 с устройством с поддержкой функции дистанционного управления (например, с Premiera X1S) с помощью пульта от этого устройства можно переводить M1 из режима ожидания в рабочий и обратно, регулировать уровень яркости подсветки и выбирать акустические системы.



