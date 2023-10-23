Тройной лазер и встроенный звук: Hisense C1

23.10.2023 16:22

Очередной аудиовидеогибрид – 4K проектор с тройным лазером и встроенными динамиками. Проектор разработали инженеры Hisense, акустическую систему – конструкторы JBL.



Hisense C1 – миниатюрный лазерный 4K проектор, способный проецировать изображение с диагональю от 65 до 300 дюймов. В основе конструкции – фирменный лазерный источник света TriChroma с тремя отдельными световыми лучами для красного, зелёного и синего цветов. Цветовой охват: 110% BT.2020; световой поток 1600 ANSI люмен. «Кубик» поддерживает разрешение 4K UHD / 60 Гц, HDR10, HLG и Dolby Vision; есть автофокус и автокоррекция трапецеидальных искажений.



Проектор оснащается встроенным модулем Wi-Fi 6E и Bluetooth с поддержкой AirPlay 2 и Miracast. «Умная» ТВ платформа VIDAA обеспечивает доступ к стриминговым приложениям Netflix, Amazon Prime и Disney Plus, компьютерным играм и пр. Варианты подключения к источникам контента или игровой консоли: HDMI (с ARC), USB, Ethernet LAN. Мощность встроенных динамиков JBL с поддержкой Dolby Atmos: 20 Вт. Размеры портативного устройства: 24,6 x 18 x 21,6 см, вес 4,6 кг. Встроенного аккумулятора нет.



