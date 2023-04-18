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Туманное будущее MQA


18.04.2023 10:00

 

 

Компания MQA передана в управление внешней администрации. Это означает, что у компании проблемы – она не может расплатиться по долгам. Это может иметь далеко идущие последствия для всей аудиоотрасли.

 

Эксперты задаются вопросом: каково будущее MQA и и выпускаемых компанией продуктов, а также тех платформ и торговых марок, которые эти продукты используют. Главным преимуществом MQA (Master Quality Authenticated) было применение проприетарного сжатия: звук, по сути, «сворачивался», а после потоковой передачи или загрузки файла вновь «разворачивался» с помощью сертифицированного MQA оборудования или программного обеспечения – без потери качества, характерной для сжатых аудиофайлов.

 

6 апреля 2023 года компания MQA Ltd. объявила о том, что вводит внешнее управление. В Великобритании это эквивалентно подаче заявления о банкротстве. Причина – решение одного из главных инвесторов выйти из проекта: теперь компании нужен кто-то, кто мог бы восполнить образовавшийся дефицит средств. О причинах ухода главного финансового покровителя MQA, компании Reinet Investments, ничего не известно. Предполагается, что MQA столкнулась с серьёзными денежными проблемами: убытки, заявленные в финансовых отчётах за 2020 и 2021 годы, это подтверждают. Больше всего от нынешней ситуации может пострадать потоковый сервис Tidal, который раньше других внедрил технологии MQA. С другой стороны, обещанная платформой поддержка формата высокого разрешения FLAC (она вскоре будет доступна подписчикам уровня HiFi Plus) говорит о том, что MQA файлы уже не так актуальны. Последнее, в свою очередь, может затронуть производителей оборудования для декодирования файлов MQA: если Tidal полностью откажется от MQA, необходимости в использовании такого оборудования больше не будет.

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